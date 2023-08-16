Rayyan Baniya, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın transferi için VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Rayyan Baniya'yı kadrosuna katıyor. Bordo-mavililer 24 yaşındaki stoperle el sıkıştı. Fırtına, ayrıca İstanbul'a getirdiği Taxiarchis Fountas ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Bordo-mavililer, önceki gün Yunan orta saha oyuncusu Taxiarchis Fountas'ı İstanbul'a getirmişti.

27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

TAXIARCHIS FOUNTAS KİMDİR?

27 yaşındaki forvet arkası, 4 Eylül 1995 yılında Yunanistan'da dünyaya geldi. Kariyerine AEK Atina'da başladı. Salzburg, Rapid Wien, D.C. United gibi takımlarda forma gyidi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun bonservisi elinde...

BANIYA DA GELİYOR

Trabzonspor'un ikinci bombası ise Rayyan Baniya oldu.

Bordo-mavililer 24 yaşındaki stoperin transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

RAYYAN BANIYA KİMDİR?

18 Şubat 1999 günü Bologna'da dünyaya geldi. Kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Mantova 1911, Hellas Verona ve AC Renate takımlarında forma giydi. Türk statüsünde oynayabilen Baniya'nın piyasa değeri 2,70 milyon euro.