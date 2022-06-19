Raziye Kocaismail yeniden başkan seçildi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, pandemi döneminde bağışların düşmesi nedeniyle zor günler yaşayan dernekle ilgili yayın yaparak seslerinin duyurulmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) teşekkür plaketi verdi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan Genel Kurul toplantısında konuşan dernek başkanı Raziye Kocaismail, pandemi sırasında, herkesin evine kapandığı, ekonominin çarklarının dönmediği bir dönemde derneğin de çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Sözkonusu dönemde derneğe bağışların durma noktasına geldiğini ve faaliyetleri yürütmekte zorlanır hale geldiklerini ifade eden Kocaismail, Şubat 2021’de bir gün çaresizlik içinde sosyal medyaya derneğin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını yazdığını anımsattı.

“Kısa süre sonra TAK Müdürü Fehmi Gürdallı beni arayarak sesimizi duyurmak için bir röportaj yapmak istedi ve yaptı. İşte o röportajın ertesi gün gazetelerde geniş şekilde yayınlanmasının ardından, yardım çığlığımız duyuldu, yeniden yardımlar, bağışlar gelmeye başladı ve dernek ayakta kalmayı başardı” diyen Raziye Kocaismail, Fehmi Gürdallı nezdinde, derneğe her zaman destek olan Türk Ajansı Kıbrıs’a teşekkür etti ve plaket sundu

TAK Müdürü Gürdallı da yaptığı konuşmasında, “meslek hayatımın en anlamlı plaketini aldım. Kanser Hastalarına Yardım Derneği, çok önemli ve hassas bir görevi yerine getirmektedir. Bu derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi, zor günler geçiren birçok kanser hastası için hayati önemdedir. TAK olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu hem gazeteci olarak, hem de halkın çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren bir kamu kurumu olarak zaten bizim görevimizdir” dedi.

Raziye Kocaismail, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’nın yanısıra Ombudsman İlkan Varol’a da çok uzun süredir derneğe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi sundu. İlkan Varol da konuşmasında katkı sağladığı derneğin kapısından sonraki yıllarda bir kanser hastası olarak girdiğini ve o süreçte gördüğü sıcak ilgiyi unutamayacağını söyledi. İlkan Varol da bundan sonraki dönemde de derneğe katkılarının süreceğini ifade etti.

Raziye Kocaismail, pandemi döneminde özellikle KKTC’de yaşayan İngilizlerin de derneğin ayakta kalması için çok büyük katkı koyduğunun altını çizdi.

Teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından Genel Kurul’da faaliiyet raporu okundu ve onaylandı. Daha sonra yapılan başkanlık seçimnde, tek aday olan Raziye Kocaismail, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Başkanlık seçmiminin ardından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Gençlik Kolları için de seçim yapıldı.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Raziye Kocaismail, 1993’te 5 kişiyle çok zor koşullarda başladıkları dernek faaliyetlerinin bugün önemli bir noktaya geldiğini anlattı.

Amaçlarının kanser hastalarının azalması, dernek kapısından giren insanların azalması olduğunu aktaran Raziye Kocaismail, Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın çalıştırılmasının önemine dikkat çekti. Bu yasanın geçmesi yetmez, çalıştırılması lazım” diyen Kocaismail, ancak edinilen verilerle kansere karşı mücadele verilebileceğini vurguladı.

Bu yasanın çalıştırılması için uğraşacaklarını, bunun için her kesimden de destek beklediklerini aktaran Raziye Kocaismail, yeni dönemde bir diğer hedeflerinin de Kızılbaş bölgesinde GKK’nın bağışladığı alanda başlatılan dernek binası inşaatının tamamlanması olduğunu da belirtti.

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19/06/2022 17:55