R&B müziğin efsane ismi Anita Pointer hayatını kaybetti

Grammy ödüllü Pointer Sisters'ın kurucusu, RB müziğin efsane isisimlerinden Anita Pointer, 74 yaşında hayata veda etti.

R&B müziğin efsane ismi olarak kabul edilen Anita Pointer, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü R&B grubu Pointer Sisters’ın kurucusu olan Anita Pointer, cumartesi Los Angeles’taki evinde ailesi yanındayken hayata veda etti. Basın sözcüsü Roger Neal, Pointer’in bir süredir kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Ailesinden yapılan açıklamada, “Anita'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, şimdi kızı Jada ve kız kardeşleri June ve Bonnie ile birlikte, huzur içinde olduğunu bilmek bizi rahatlatıyor. Anita oradayken cennet daha sevgi dolu bir yer” denildi.

Dört kişiden oluşan Pointer Sisters grubu üyeleri, 50 yıldan uzun bir zaman önce California eyaletinin Oakland şehrinde, babalarının papazlığını yaptığı kilisede şarkı söylemeye başladı. Bonnie Pointer ve en küçük kardeşleri June, 1969’da ikili olarak ilk kez profesyonel şarkıcılık hayatına başladı. Daha sonra Anita ile Ruth Pointer de onlara katıldı ve 1973 yılında ilk albümlerini çıkardılar.

Grup, hit şarkıları ‘Fairytale’ ile 1974’te ilk Grammy ödülünü kazandı. Pointer Sisters aynı zamanda ‘Slow Hand’, 'Neutron Dance’ ve ‘Jump’ gibi hit olan şarkılarıyla da tanınıyor.

Grup, toplam üç Grammy ödülü kazandı ve 1973-1985 yılları arasında ABD’de 13 şarkıyla müzik listelerinin zirvesinde yer aldı.

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02/01/2023 22:42