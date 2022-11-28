RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, 2022 Avrupa Kalite Güvence Formuna katıldı

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’ın, 17-19 Kasım tarihleri arasında Romanya’nın Timisoara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Kalite Güvence Formuna (EQAF) katıldığı bildirildi.

RDÜ’den yapılan açıklamaya göre, eğitim, öğretim, araştırma ve yükseköğretimde kalite konularında Avrupa’da düzenlenen akademik toplantı, Bologna Sürecine yön veren Avrupa Kalite Güvence Ajansları Birliği (ENQA), Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Avrupa Yüksek Öğretim Kurumları Birliği (EURASHE) ve Avrupa Öğrenci Birliği (ESU) tarafından düzenleniyor.

Söz konusu foruma Avrupa’da faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarının başkanları, uzmanları, üniversitelerin rektörleri, üniversitelerin kalite güvence birimlerinin direktörleri ve uzmanları yanında öğrenci birliklerinin başkanları katılıyor.

“Değerlerin Yönlendirdiği Avrupa Yüksek Öğretim Alanında Kalite Güvence” konulu formda Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, RDÜ ve Uluslararasılaşma Komitesi Başkanlığını yürüttüğü Türkiye’nin Sosyal, Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği’ni (STAR) temsil etti.

Prof. Bıçak konferans süresince, RDÜ’yü ilgilendiren konularda Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Başkanı Prof. Dr. Michael Murphy ve Almanya’nın Mühendislik Programları Akreditasyon Kurumu Başkanı Dr. Iring Vasser ile görüştü.

Görüşmelerde, Rauf Denktaş Üniversitesi’nin, Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üyelik çalışmalarını başlatması ve Yazılım Mühendisliği ile Mimarlık programlarının ASIIN’in akreditasyon sürecinden geçirilmesi ele alındı.

Prof. Bıçak ayrıca, Timisoara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Romaya Kalite Güvence ve Akreditasyon Kurulu (ARACIS) Başkanı Prof. Dr. Bunoiu Octavian Madalin’le de ikili bir görüşme yaparak, Madalin’i Kıbrıs’a davet etti.

Prof. Bıçak konferansta, ENQA Başkanı Douglas Blackstone, ENQA Direktörü Anna Gover ve Orta ve Doğu Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (CEENQA) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Simona Lache ile de ayrı ayrı görüşerek, STAR’ın bu kurumlara üyeliği konularını ele aldı.

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28/11/2022 14:44