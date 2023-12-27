RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’tan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a Ziyaret

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Söz konusu ziyaret, Prof. Dr. Kılıç’ın makamında gerçekleşti.

Ziyarette; DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu da hazır bulundu.

Ziyarette RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı Rektör seçilmesinden dolayı tebrik ederek, Prof. Dr. Kılıç ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diledi. Nezaket ziyaretinde iki üniversite arasında gelecekte yapılabilecek iş birliği konuları da görüşüldü.