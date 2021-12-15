RDÜ’den ilk galibiyet: 63-74

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG heyecanı devam ediyor. Ligin üçüncü hafta mücadelesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Salı akşamı Necati Taşkın Spor Salonu’nda karşılaştı. Rakibini 74-63 mağlup eden RDÜ, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

24-14 ve 39-40 şeklinde tek sayı farkla RDÜ üstünlüğü ile ilk yarısı tamamlanan karşılaşmanın kafa kafaya geçen üçüncü periyodu RDÜ 51-53 üstün tamamlandı. Son periyotta RDÜ’ye galibiyet 21-12’lik periyot sonrası 74-63’lük skorla geldi.

James Baker’den 30 sayı

RDÜ adına 30 sayı ile oynayan James Baker Jr maçın en skorer ismi oldu. DAÜ’den Can Galatyalı ise 18 sayılık performansı ile takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı.

Ligde üçüncü haftanın kapanış maçında 16 Aralık Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşılaşacak. RA25 Spor Salonu’nda yer alacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

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15/12/2021 11:43