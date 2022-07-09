Real, 63 milyon Euro'ya aldı; bedava gitti

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09/07/2022

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Real, 63 milyon Euro'ya aldı; bedava gitti

Fiorentina, 24 yaşındaki Sırp forvet Luka Jovic'i transfer etti.

Serie A ekibinden yapılan açıklamada oyuncuyla 2+2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. 

Luka Jovic, 2019'da 63 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Sırp forvet, geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 19 kez forma şansı buldu ve bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.  

Real Madrid'in Jovic'i kadrosuna 63 milyon Euro vererek almasına karşın, Fiorentina'nın İspanyol ekibine bonservis bedeli ödemeyeceği bildirildi. Real Madrid, bir sonraki satıştan yüzde elli alma hakkını ise saklı tuttu. 

09/07/2022 10:40
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TAGS: Real,
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