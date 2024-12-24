Real Betis taraftarlarından sahaya "oyuncak yağmuru"

Yeşil-beyazlı kulüp tarafından 2018 yılından itibaren her yılın son iç saha maçında geleneksel hale gelen "oyuncak yağmuru" etkinliği, bu yıl da Benito Villamarin Stadı'nda güzel görüntülere sahne oldu.

LaLiga'nın 18. haftasında Real Betis ile Rayo Vallecano arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın devre arasında yapılan anonsla birlikte Real Betisli taraftarlar, maddi imkanları kısıtlı çocuklara ulaştırılmak üzere tribünlerden sahaya binlerce peluş oyuncak attı.