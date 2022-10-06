Real Madrid 3'te 3'le gidiyor

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Real Madrid, sahasında konuk ettiği Shakhtar'ı 2-1 yendi ve 3'te 3 yapmayı başardı.

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06/10/2022

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Real Madrid 3'te 3'le gidiyor

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, TSİ 22.00'da başlayan altı maçla devam etti. 

F Grubu'nda Real Madrid, sahasında konuk ettiği Shakhtar'ı 2-1 yendi ve 3'te 3 yapmayı başardı. 

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Rodrygo ve Vini Jr. attı. Ukrayna ekibinin tek golü ise Zubkov ile geldi.

Bu sonucun ardından puanını 9 yapan Real Madrid, liderlik koltuğunda oturdu. Shakhtar ise 4 puanla 2. sırada kendine yer buldu. 

06/10/2022 10:16
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TAGS: Real Madrid
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