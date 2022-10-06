Real Madrid 3'te 3'le gidiyor
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Real Madrid, sahasında konuk ettiği Shakhtar'ı 2-1 yendi ve 3'te 3 yapmayı başardı.
06/10/2022
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, TSİ 22.00'da başlayan altı maçla devam etti.
F Grubu'nda Real Madrid, sahasında konuk ettiği Shakhtar'ı 2-1 yendi ve 3'te 3 yapmayı başardı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Rodrygo ve Vini Jr. attı. Ukrayna ekibinin tek golü ise Zubkov ile geldi.
Bu sonucun ardından puanını 9 yapan Real Madrid, liderlik koltuğunda oturdu. Shakhtar ise 4 puanla 2. sırada kendine yer buldu.