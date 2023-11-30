Real Madrid 5'te 5 yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında İtalyan ekibi Napoli'yi konuk eden Real Madrid, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Real Madrid, bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı.

Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanan dev maçta gol perdesini 9. dakikada konuk ekip Napoli'den Giovanni Simeone açtı.

Ev sahibi Real Madrid, 2 dakika sonra bu gole yıldız oyuncusu Rodrygo ile yanıt verdi: 1-1

İspanyol devi, 22. dakikada İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın kaydettiği golle soyunma 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan İtalya'nın son şampiyonu Napoli, 47. dakikada Andre Zambo Anguissa ile 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Real Madrid, 84. dakikada 19 yaşındaki Nico Paz'ın attığı golle maçta bir kez daha öne geçti: 3-2

Bu gol, Paz'ın eflatun-beyazlıların A takımındaki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmanın skorunu 90+4'te Real Madrid'den Joselu ilan etti: 4-2

Bu sonuçla 5'te 5 yapan Real Madrid, puanını 15'e çıkardı. İspanyol ekibi, 4. haftada gruptan çıkmayı garantilamişti.

7 puanda kalan Napoli ise C Grubu'nda 2. sırada yer aldı. İtalyan, ekibine tur bileti için son haftada beraberlik yetiyor.