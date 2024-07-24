Real Madrid akılalmaz gelirle tarihte ilki başardı

2023/2024 sezonu sonrası gelirleri ve giderlerini açıklayan Real Madrid ulaşılması imkansız görünen rakamlara erişti.

REAL MADRID TARİHTE İLKİ BAŞARDI

Kulüp 2023/2024 sezonunda oyuncu satışından gelen miktar hariç 1 Milyar 73 Milyon Euro gelir elde ettiğini açıkladı. Real Madrid, tarihte 1 milyarın üzerinde gelir elde eden ilk kulüp oldu.

Real Madrid'in geçtiğimiz sezonki net geliri ise 16 milyon Euro oldu.

REAL MADRID SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DE ZİRVEDE

Kasasını yıllar içinde dolduran İspanyol devi 574 milyon Euro net değerle birlikte sağlam ekonomik durumunu sürdürüyor.

1 Milyar 73 Milyon Euro gelir açıklayan Real Madrid, geçtiğimiz 2022/2023 sezonunda ise 843 Milyon Euro gelir açıklamıştı.