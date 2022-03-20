Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Ligi'nin 29. haftasında lider Real Madrid, Xavi'nin teknik direktörlüğe gelişinin ardından yükselişe geçen Barcelona'yı ağırlayacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele, 20 Mart Pazar günü saat 23.00’te D-Smart'tan canlı yayınlayacak.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi elemenin morali ve seyirci desteği ile El Clasico'da Barcelona'yı konuk edecek.



Real Madrid'de tek can sıkıcı yan ise yıllanmış şarap gibi değerlenen Karim Benzema'nın Barcelona karşısında forma giyemeyecek olması. Baldırında sakatlığı bulunan 34 yaşındaki golcü, Barcelona maçı kadrosuna alınmadı. Eflatın Beyazlılar'ın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Fransız oyucunun küçük bir sakatlığı bulunduğu, onu antrenman ve oynamaktan alıkoyduğunu açıkladı. İspanya Ligi'nde bu sezon 11 asist yapan ve 22 golle, gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon 8 gol kaydetti.



Real Madrid'in El Clasico'da kadrosunda forvet isimleri olarak Eden Hazard, Marco Asensio, Luka Jovic, Gareth Bale, Vinicius Junior, Rodrygo ve Mariano Diaz yer aldı.



Xavi önderliğinde toparlanan ve UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray'ı eleyen Barcelona ise uzun bir aradan sonra El Clasico’da kazanmak istiyor. Barcelona'da Ansu Fati'nin yanısıra sağ bek Sergino Dest'inin de sakatlığı bulunuyor.

EL CLASICO'DA MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Isco, Vinicius

BARCELONA: Ter Stegen; Alves, Pique, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, Frenkie de Jong; Dembele, Aubameyang, F Torres

İspanya Ligi'nde lider Real Madrid 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 66 puana sahip. Bir maç eksiği bulunan konuk ekip Barcelona ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor.



İspanya Ligi'nde 56 puanı bulunan Sevilla, ikinci; 51 puanlı Atletico Madrid ise dördüncü sıradı.

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20/03/2022 10:09