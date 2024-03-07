Real Madrid çeyrek finalde

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07/03/2024

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Real Madrid çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. 1-1 biten mücadele sonrasında Real Madrid tur atlayan taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. İlk mücadeleyi 1-0 kazanan İspanyol devi kendi evinde 1-1 berabere kaldı ve tur atlayan taraf oldu.

İspanya ekibi Real Madrid, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Almanya'nın Leipzig takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk etti.

Real Madrid, 65. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle 1-0 öne geçti. Leipzig, 68. dakikada Willi Orban ile fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Madrid ekibi, ilk maçta aldığı galibiyetin avantajıyla son 8 takım arasına kaldı. İspanya temsilcisinde yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Real Madrid, taraftarları RB Leipzig maçında takımlarının oyununu ıslıklayarak protesto etti.

Turnuvanın son 16 turu, 12-13 Mart'taki rövanş karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

07/03/2024 09:49
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TAGS: Real Madrid
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