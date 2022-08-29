Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi

Real Madrid karşılaşmanın 12. dakikasında Vinicius'un golüyle öne geçerken, Espanyol'un forvet oyuncusu Joselu 43. dakikada beraberliği getiren golü attı.



İlk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarı Real Madrid, Karim Benzema'nın (Dk. 88) golüyle öne geçti.



Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 90+6. dakikada Espanyol kalecisi Benjamin Lecomte ceza sahasında rakibini düşürünce kırmızı kart gördü. Bu pozisyonda verilen penaltıyı kullanan Benzema kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.



Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puanla liderliğini sürdürdü.



Real Madrid ile aynı puanda olan Real Betis averajla 2. olurken, 7 puanlı takımlardan Barcelona 3. ve Villarreal 4. sırada yer alıyor.



Espanyol ise 1 puanla 16. sırada kaldı.

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29/08/2022 08:59