Real Madrid forması giyen Bellingham'a 2 maç ceza

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham, 2 maçtan men cezası aldı.

İspanya Futbol Federasyonu, ligde Valencia ile oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuya 2 maçtan men cezası verdi.

Sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve attığı 16 golle Real Madrid'in en skorer oyuncusu olan Bellingham, ligde Celta Vigo ve Osasuna maçlarında forma giyemeyecek.