Real Madrid Futbol Okulu, Acapulco’yu seçti

Real Madrid Futbol Okulları, kamp adresi olarak Acapulco Sports Park’ı seçti.

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09/11/2024

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Real Madrid Futbol Okulu, Acapulco’yu seçti

Real Madrid Futbol Okulları, kamp adresi olarak Acapulco Sports Park’ı tercih etti. Bu iş birliği kapsamında, Acapulco, dünyanın en prestijli futbol okullarından birine ev sahipliği yaparak geleceğin futbol yıldızlarının yetişmesine katkı sağladı. Acapulco’dan yapılan açıklamada, Real Madrid Futbol Okulları'nın Acapulco Sports Park'ı tercih etmesinin onlar için büyük bir ayrıcalık olduğu belirtildi.

 

09/11/2024 09:40
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TAGS: Real Madrid Futbol Okulu, Acapulco
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