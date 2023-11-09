UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Real Madrid sahasında Braga'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, sahasında Braga'yla karşılaştı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in kadroda olduğu ancak oyuna girmediği maçta Real Madrid evinde Braga'yı 3-0 mağlup etti. C Grubu'nda 4'te 4 yapan Real Madrid gruptan çıkmayı garantiledi.

Mücadelenin 6. dakikasında Djalo ile penaltı kaçıran Braga 27. dakikada Diaz'ın golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarının 58. dakikasında Vinicius ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid 61. dakikada Rodrygo ile maçın skorunu belirledi ve maçı 3-0 kazandı.

Grupta oynadığı tüm maçları kazanan Real Madrid, topladığı 12 puanla ilk sırada yer alıyor. Real Madrid'i 7 puanla Napoli, 3 puanla Braga takip ediyor. Union Berlin ise 1 puanda son sırada yer alıyor.