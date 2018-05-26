Real Madrid ile Liverpool 6. randevularında

Dünyanın dört bir yanından futbolseverin heyecanla beklediği gün geldi. Real Madrid ve Liverpool’un karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali, bugün TSİ 21.45'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan son iki sezonun şampiyona Real Madrid, şampiyonluk sayısını 13’e çıkarmak istiyor. En son 2005’te İstanbul’daki mucizevi maçta Milan’ı yenerek kupayı müzesine götüren Liverpool ise 6. defa kupaya uzanan takım olmayı hedefliyor.

Tek final maçına 1981'de çıktılar, kupaya uzanan Liverpool oldu

Kiev'e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007'den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Liverpool, 2'sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı. Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 2. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. Taraflar arasındaki tek final karşılaşması, 1981'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapılmış ve Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 ayrılan Liverpool, kupayı müzesine götürmüştü. Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu.

Muhtemel 11’ler

Sırp hakem Milorad Mazic’in yöneteceği karşılaşma öncesi Real’de eksik oyuncu bulunmazken, Liverpool’da Matip, Chamberlain ve Gomez sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kross, İsco, Ronaldo, Benzema

Liverpool: Karius, Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Milner, Mane, Salah, Firmino