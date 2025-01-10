Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

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10/01/2025
aa.comtr

Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.


İstanbul

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Martin Valjent'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan başkent ekibi, 90+5. dakikada Rodrygo'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılarak finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Karşılaşmada oynamayan milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.

İstanbul

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Martin Valjent'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan başkent ekibi, 90+5. dakikada Rodrygo'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılarak finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Karşılaşmada oynamayan milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: spor, futbol
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