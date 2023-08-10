Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'nın çapraz bağları koptu

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid Kulübü, antrenmanda sakatlanan Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu duyurdu.

Ameliyat edileceği belirtilen 31 yaşındaki kalecinin sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.

A takım kadrosunda Courtois dışında sadece Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin'i bulunduran Real Madrid'in yeni bir kaleci transfer etmesi bekleniyor.

Madrid ekibi, 2023-2024 sezonunun yarın başlayacağı LaLiga'da 12 Ağustos Cumartesi günü Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak.