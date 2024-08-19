Real Madrid karşısında puanı Vedat Muriqi getirdi
LaLiga'nın ilk haftasında Mallorca, sahasında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Mallorca'nın golü Vedat Muriqi'den geldi.
19/08/2024
LaLiga'da sezonun açılış maçında Mallorca ile Real Madrid karşılaştı.
Mücadele 1-1 berabere sona erdi. Real Madrid'in golü 13. dakikada Rodrygo'dan geldi. Mallorca, 53. dakikada Vedat Muriqi'nin kafa vuruşundan bulduğu golle eşitliği sağladı.
Bu sonuçla birlikte takımlar sezona 1'er puanla başladı. Real Madrid ligin 2. haftasında Valladolid ile sahasında karşılaşacak.
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