Real Madrid karşısında puanı Vedat Muriqi getirdi

LaLiga'nın ilk haftasında Mallorca, sahasında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Mallorca'nın golü Vedat Muriqi'den geldi.

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19/08/2024

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Real Madrid karşısında puanı Vedat Muriqi getirdi

LaLiga'da sezonun açılış maçında Mallorca ile Real Madrid karşılaştı. 

Mücadele 1-1 berabere sona erdi. Real Madrid'in golü 13. dakikada Rodrygo'dan geldi. Mallorca, 53. dakikada Vedat Muriqi'nin kafa vuruşundan bulduğu golle eşitliği sağladı. 

Bu sonuçla birlikte takımlar sezona 1'er puanla başladı. Real Madrid ligin 2. haftasında Valladolid ile sahasında karşılaşacak. 

Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler 84. dakikada oyuna dahil oldu. 

Real Madrid'de Ferland Mendy 90+7. dakikada kırmızı kart gördü. 

19/08/2024 10:51
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TAGS: Real Madrid
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