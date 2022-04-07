Real Madrid kazandı, David Alaba bir ilki başardı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid, rakibini Benzema'nın attığı 3 golle mağlup ederek rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj sağladı.

Eşleşmenin ikinci maçı 12 Nisan Salı günü Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Bu sezon başında Bayern Münih'ten ayrılarak Real Madrid'e transfer olan David Alaba ise kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Avusturyalı oyuncu, Chelsea maçına ilk 11'de başlayarak turnuva tarihindeki 100. maçına çıktı.

OPTA verilerine göre Alaba, Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 maça çıkan Avusturyalı oyuncu oldu. Bu maçlarda 69 galibiyet alan Alaba, ilk 100 maçında en yüksek galibiyet oranına sahip oyuncu unvanını da elde etti.

Real Madrid formasıyla bu sezon 40 maça çıkan David Alaba, 2 gol ve 4 asist kaydetti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla 9 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih formasıyla 91 maçta süre almıştı.

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07/04/2022 10:29