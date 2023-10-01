Real Madrid, LaLiga'nın namağlup takımlarından Girona'yı 3-0 yendi

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda ligin namağlup takımlarından Girona'yı 3-0 mağlup etti.

ads ads ads ads
01/10/2023

ads
Real Madrid, LaLiga'nın namağlup takımlarından Girona'yı 3-0 yendi

Real Madrid'in gollerini, 17. dakikada Joselu, 21. dakikada Aurelien Tchouameni ve 71. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Eflatun-beyazlılarda Nacho Fernandez, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Milli futbolcu Arda Güler, sol bacak arka kaslarındaki sakatlıktan dolayı maçta forma giyemedi.

Real Madrid, puanını 21'e çıkararak ligin ilk sırasında yer aldı. Barcelona, 20 puanla ikinci sırada, Girona ise 19 puanla 3. sırada yer alıyor.

01/10/2023 12:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Real Madrid, LaLiga,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.