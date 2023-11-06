Real Madrid liderliği kaptırdı: Arda Güler süre almadı

LaLiga'da Real Madrid, Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sonuçlandı. Arda Güler mücadelede süre almadı.

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06/11/2023

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Real Madrid liderliği kaptırdı: Arda Güler süre almadı

LaLiga'da Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı.

Mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, liderliği Girona'ya kaptırdı.

Arda Güler süre almadı

İlk kez maç kadrosuna dahil edilen Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. 

Real Madrid, bir sonraki maçında sahasında Braga ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. 

06/11/2023 09:35
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TAGS: LaLiga’da Real Madrid, Rayo Vallecan, Arda Güle
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