Real Madrid liderliği kaptırdı: Arda Güler süre almadı
LaLiga'da Real Madrid, Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sonuçlandı. Arda Güler mücadelede süre almadı.
06/11/2023
LaLiga'da Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı.
Mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, liderliği Girona'ya kaptırdı.
Arda Güler süre almadı
İlk kez maç kadrosuna dahil edilen Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Real Madrid, bir sonraki maçında sahasında Braga ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak.