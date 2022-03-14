Real Madrid Mbappe transferini bitirdi ama duyurmadı! Nedeni...

PSG ile olan sözleşmesinin son 6 ayına giren Kylian Mbappe, istediği takımla görüşme ve anlaşma konusunda serbest kalmıştı.

Real Madrid, son olarak yaz aylarında 200 milyon euronun üzerinde bonservis teklif ettiği Mbappe için PSG'den 'hayır' yanıtını almıştı.

İMZALAR ATILDI! PEKİ NEDEN RESMİ DUYURU YAPILMADI?

Madridista Real adlı internet sitesi ve İspanya'da Real Madrid muhabiri olarak çalışan Ramón Álvarez, Real Madrid'in Kylian Mbappe'yle 30 Ocak'ta sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haberde, Real Madrid'in imzaların atılmasına rağmen neden transferi resm olarak duyurmadığına dair bir detay da verildi. Buna göre Real Madrid, PSG'nin Katar ile olan anlaşmaları ve Mbappe'nin de içinde olduğu bazı diğer anlaşmalara duyduğu saygıdan dolayı resmi açıklamayı yaz aylarında yapacak ve duyuruyu bekletecek.

MBAPPE'YE ALKIŞ, DİĞERLERİNE ISLIK

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenerek Devler Ligi'ne veda eden Paris Saint-Germain, Ligue 1'e döndü. Başkent ekibi sahasında Bordeux ile karşılaştı.

Maç öncesinde statta oyuncuların ismi okundu. Tribünde yer alan taraftarlar Kylian Mbappe hariç diğer oyuncuları ıslıklayarak tepki gösterdi.

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14/03/2022 09:17