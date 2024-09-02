Real Madrid, Real Betis'i 2-0 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti.

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02/09/2024

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Real Madrid, Real Betis'i 2-0 yendi

Real Madrid'in gollerini yeni transfer Kylian Mbappe (Dk. 65 ve Dk. 75 - penaltıdan) attı.

Mbappe, La Liga'da Real Madrid formasıyla ilk kez rakip ağları havalandırdı.

Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı.

Ligin namağlup takımlarından olan ancak iki beraberliği bulunan Real Madrid, 8 puanla 2. sırada yer aldı.

Real Betis ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

02/09/2024 12:17
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TAGS: Real Madrid, Real Betis
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