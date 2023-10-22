Real Madrid, Sevilla deplasmanında 2 puan bıraktı

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22/10/2023

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Real Madrid, Sevilla deplasmanında 2 puan bıraktı

LaLiga'nın 10. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

LaLiga lideri Real Madrid, 10. haftada Sevilla deplasmanına çıktı.

4 DAKİKADA 2 GOL

Sevilla, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin 74. dakikasında David Alaba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid bu gole 4 dakika sonra Dani Carvajal ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Puanını 25'e çıkaran başkent ekibi, liderliğini sürdürdü.

Puanını 9'a yükselten Sevilla'nın ligdeki galibiyet hasreti de 3 maça çıktı.

REAL MADRID HAFTAYA EL CLASICO'YA ÇIKIYOR

Sevilla ligde gelecek hafta Cadiz deplasmanına çıkacak. Real Madrid ise El Clasico'da Barcelona ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

 

22/10/2023 10:00
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TAGS: Real Madrid, Sevilla deplasmanında 2 puan bıraktı
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