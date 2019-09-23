Real Madrid, Sevilla'yı tek golle geçti: 0-1

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 yendi.

Real Madrid'e 3 puanı getiren golü 65. dakikada Karim Benzema attı. Fransız futbolcu, La Liga'da geride kalan 5 haftada 5 gol atarken, 3. haftada deplasmandaki Villarreal karşılaşması dışında tüm maçlarda rakip ağları havalandırdı.

Diğer yandan haftaya lider giren Sevilla, aldığı mağlubiyetle 10 puanda kalıp, 5'inci sıraya geriledi. La Liga'nın yeni lideri, sahasında oynadığı maçta Alaves'i 2-0 yenen ve puanını 11'e çıkaran Athletic Bilbao oldu. Bask takımının 1993 yılından bu yana en iyi lig başlangıcını yapması dikkati çekti. Athletic Bilbao ile aynı puana gelen Real Madrid ise haftayı averajla 2. sırada kapattı.

23/09/2019 08:24