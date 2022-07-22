Real Madrid sezonun 3. takviyesini Mario Hezonja ile yaptı

Real Madrid, Rusya ekibi UNICS Kazan'dan ayrılan Hırvat oyuncu Mario Hezonja'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki forvetle iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

- Hezonja'nın NBA'e uzanan kariyeri

Barcelona'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hezonja, 2015 draftında Orlando Magic tarafından 1. tur 5. sıradan seçilerek NBA'e adım attı. NBA'de Magic'in yanı sıra New York Knicks ve Portland Trail Blazers'ta da oynayan Hezonja, geçen yıl Avrupa'ya dönerek Panathinaikos ve UNICS Kazan'da görev yaptı.

- THY EuroLeague'de yaptı?

Geçen sezon UNICS Kazan formasıyla THY EuroLeague'de 25 maça çıkan Hırvat basketbolcu, 14,2 sayı, 6,1 ribaunt ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.

Pablo Laso'nun sağlık sorunları sebebiyle başantrenörlüğe Chus Mateo'yu getiren Real Madrid, Hezonja'nın yanı sıra Dzanan Musa ve Sergio Rodriguez'i transfer etmişti. İspanyol ekibinde tecrübeli oyuncular Rudy Fernandez, Fabien Causeur ve Sergio Llull'un ise sözleşmeleri uzatılmıştı.

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22/07/2022 10:17