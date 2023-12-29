Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

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29/12/2023

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Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibin İtalyan teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Haziran 2021'de Real Madrid'in başına geçen ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Ancelotti'nin ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

29/12/2023 18:55
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TAGS: Real Madrid
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