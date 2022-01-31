Real Madrid ve Kylian Mbappe anlaştı!

Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kylian Mbappe, Real Madrid yolunda.

Bild gazetesinin duyurduğu özel habere göre, İspanyol devi yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı.

30 Haziran itibarıyla serbest oyuncu olarak sözleşme imzalayacak olan 23 yaşındaki Mbappe, yılda yaklaşık 50 milyon Euro kazanacak.

Real Madrid, geçtiğimiz yaz Kylian Mbappe için 200 milyon Euro teklif etmiş ancak transfer girişimlerinden sonuç çıkmamıştı.

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Kylian Mbappe, 19 gol ve 15 asist üretti.

- Paris Saint-Germain - Real Madrid maçları ne zaman?

Kylian Mbappe, PSG formasıyla Real Madrid'e karşı sahaya çıkacak. Avrupa'nın iki devi Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kozlarını paylaşacak.



Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

- Mbappe ne demişti?



Mbappe, Aralık ayında CNN'e verdiği röportajda geleceği ve İspanyol ekibine gitme olasılığını değerlendirmişti;



"Şu an geleceğim hakkında konuşma zamanı değil. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı Şubat ve Mart aylarında oynayacağımız maçları kazanmaya odaklandım. Şu kesin ki bu sezonu Paris'te tamamlayacağım. Ocak ayında Real Madrid'e gitmeyeceğim. Taraftarlar için harika bir şampiyonluk kazanmak için her şeyi vermek istiyorum."

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31/01/2022 15:36