Real Madrid ve Manchester City'nin kavgası!

Roman Abramovich'in satışa çıkardığı Chelsea'de önümüzdeki dönemde transfer konusunda da hareketli günler yaşanabilir.

Daily Mail'in haberine göre Racee James, Real Madrid ve Manchester City'nin radarına girmiş durumda.

Habere göre takıma bir sağ bek takviyesi isteyen Manchester City menajeri Pep Guardiola, listenin başına 1999 doğumlu James'i yazdı. Ancak City, Real Madrid'in de ilgisi olduğu bilinen oyuncunun transferi için İspanyollarla bir savaş içine girecek.

Öte yandan haberde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra yaşanan gelişmeler sebebiyle Chelsea'deki yıldız oyuncuların fırsat transferleri olabileceği detayına da yer verildi.

Yeni sahibini bekleyen Chelsea'de Azpilicueta ve Rüdiger'in sözleşmeleri Haziran ayında sona erecek. Londra ekibinde ayrıca Kante ve Jorginho'nun da 1 yıllık sözleşmeleri kalmış durumda. Chelsea, içinde bulunduğu kriz sebebiyle bu isimleri de kaybetme riski ile karşı karşıya.

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15/03/2022 09:52