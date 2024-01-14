Real Madrid, Vinicius Junior'un şov yaptığı maçta kupaya uzandı

İspanya Süper Kupa Finali, El Clasico'ya sahne oldu.

Real Madrid, Barcelona karşısında 4-1 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.

Maçta Real Madrid'in golleri; 7, 10 ve 39. dakikalarda Vinicius Jr. ve 64. dakikada Rodrygo'dan geldi. Barcelona'nın tek golü ise 33. dakikada Lewandowski'den geldi.

Barcelona'da Araujo, 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Los Galacticos 13. kez kupaya uzandı

Real Madrid, bu sonuçla 13. kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı. 14 kez şampiyonluk yaşayan Barcelona bu alanda zirvede bulunuyor.

Vinicius Jr. bir ilki gerçekleştirdi

Real Madrid'in yıldız Brezilyalı oyuncusu Vinicius Jr., Barcelona'ya karşı hat-trick yapan ilk Brezilyalı Real Madrid oyuncusu oldu.