Real Madrid, zirve yarışında arayı açıyor

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayer Leverkusen, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Inter ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LaLiga'da Real Madrid avantaj yakaladı

Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da Real Madrid, en yakın takipçisi Girona'yı ağırladığı maçı zorlanmadan 4-0 kazandı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada oyuna girdi ve uzatma dakikalarında takımına penaltı kazandırdı.

Barcelona, sahasında Granada ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışından uzak kaldı.

Sevilla ise üst sıraları zorlayan Atletico Madrid'i 1-0'lık skorla geçti.

LaLiga'da 24. hafta geride kalırken Real Madrid, 61 puanla zirve yarışında rahatladı. Ligde Girona 56, Barcelona 51 ve Atletico Madrid 48 puanla sıralandı.

Bayern Münih'i 3-0 yenen Leverkusen zirvede rahatladı

Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih'i 3-0'lık net skorla geçerek namağlup sürdürdüğü şampiyonluk yarışında rakibine karşı avantaj elde etti.

İlk 4'e girme mücadelesi veren Stuttgart, evinde Mainz 05'i 3-1 ve Borussia Dortmund, sahasında Freiburg'u 3-0 yendi.

Bundesliga'da 21. haftanın ardından Bayer Leverkusen, 55 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih 50, Stuttgart 43 ve Borussia Dortmund 40 puanla takibe devam etti.

Liverpool maç fazlasıyla lider

Zirve yarışının kıyasıya geçtiği İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Burnley'yi 3-1 yendi.

Maç eksiği bulunan Manchester City, evinde Everton'ı 2-0 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı.

Arsenal, West Ham United deplasmanında 6-0 galip gelerek haftanın en farklı skoruna imza attı.

Tottenham evinde Brighton'ı, Manchester United ise deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Premier Lig'in 24. haftasında 54 puanlı Liverpool, liderlikte yer aldı. "Kırmızılar"ın ardından 52'şer puanlı Manchester City ve Arsenal ile 47 puanlı Tottenham ve 46 puanlı Aston Villa sıralandı.

Inter farkı açmaya başladı

Serie A'nın zirvesindeki Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği maçta Roma'yı deplasmanda 4-2 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Ligde 9 maçtır kaybetmeyen Milan, sahasında Napoli'yi 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Kapanış maçında Juventus'un bu akşam Udinese'yi konuk edeceği Serie A'nın 24. haftasında Inter, 60 puanla zirvede yer aldı. Inter'i 53 puanlı Juventus ve 52 puanlı Milan izledi.

PSG, farkı 11 puana çıkardı

Ligue 1'in 21. haftasında lider PSG, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golüyle yenik duruma düştüğü maçta konuk ettiği Lille'i 3-1 yendi.

Zirve takipçilerinden Monaco, deplasmanda Nice'i 3-2'lik skorla geçti.

Brest'in Clermont deplasmanında 1-1 berabere kaldığı haftada, Lens ise evinde Strasbourg'u 3-1 mağlup etti.

Ligde 50 puanlı PSG, liderliğini sürdürdü. PSG'nin ardından Nice 39, Monaco 38, Brest 37, Lille ve Lens 35'er puanla sıralandı.