Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlandı

İspanya'nın Real Madrid kulübü, futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını duyurdu.

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03/09/2024

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Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlandı


İspanya'nın Real Madrid kulübü, futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Ceballos'un sağ ayak bileğinin bağlarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

Ceballos'un iyileşme süreciyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Real Madrid'de mevcut durumda Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga'nın da sakatlıkları bulunuyor.

03/09/2024 10:33
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TAGS: Real Madrid, Dani Ceballos
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