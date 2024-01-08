Real Madrid'de Erling Haaland için 2 plan

LaLiga'da liderliğini sürdüren, İspanya Kral Kupası'nda yoluna devam eden Real Madrid, 2024 yazı için yeni bir Los Galacticos planı yapıyor.

Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini yenileyen başkent ekibinde Transfer çalışmaları devam ederken yaz transfer dönemi için Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın isimleri gündemde.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde Erling Haaland'ın sözleşmesindeki maddeden dolayı Real Madrid'in yıldız oyuncu için bu yaz bir hamle yapabileceği belirtildi.

Bu transferin büyük ölçüde Kylian Mbappe'ye de bağlı olduğu aktarılırken Haaland'ın da transfere sıcak baktığı kaydedildi.

FARKLI BONSERVİS BEDELLERİ

Erling Haaland'ın Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olduğu dönemde imzaladığı sözleşmede farklı serbest kalma maddeleri olduğu ifade edildi.

Premier Lig'deki takımların için 200 milyon euroya yakın bir serbest kalma maddesi olduğuna dikkat çekilirken diğer liglerdeki takımlar için bu tutarın daha düşük olduğu belirtildi.

İKİNCİ PLAN 2025

Real Madrid'in bu yaz transferi tamamlayamaması halinde ise 2025'te Erling Haaland'ı kadrosuna katabileceği kaydedildi.

Mbappe'nin gelmediği senaryoda 2024'te Endrick takıma katılacak olması nedeniyle Real Madrid'in acele etmeyeceği ifade edildi.