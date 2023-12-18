Real Madrid'de sakatlık depremi: Sezonu kapattı

Real Madrid'de bu sezon Thibaut Courtois ile başlayan sakatlıklar silsilesine bir isim daha eklendi.



LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti. Maçın 35. dakikasında sakatlanan David Alaba'dan kötü haber geldi.



Real Madrid'den yapılan açıklamada David Alaba'nın sol diz ön çapraz bağının koptuğu bildirildi.

İspanyol devi, deneyimli futbolcunun ameliyat edileceğini bildirdi.



David Alaba'nın sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.