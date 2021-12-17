Real Madrid'de vakası sayısı 9'a çıktı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 9'a çıkarken, kontroller artırıldı.

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17/12/2021

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Real Madrid'de vakası sayısı 9'a çıktı

Real Madrid'de hafta başında yapılan testlerde futbol takımında Luka Modriç ve Marcelo'nun pozitif çıkmasının ardından bugün de Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Andriy Lunin ve yardımcı antrenör Davide Ancelotti de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Eflatun-beyazlıların basketbol takımında ise başantrenör Pablo Laso ve oyuncu Thomas Heurtel'de Kovid-19 çıkmıştı.

Basketbol ve futbol takımının antrenman alanları aynı spor kompleksinde bulunduğundan "Real Madrid Spor Şehri" olarak adlandırılan yerde kontrollerin artırıldığı duyuruldu.

La Liga'daki koronavirüs protokolüne göre bir maçın ertelenmesi için bir takımda, altyapıdaki kadrosu dahil olmak üzere en az 13 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması gerekiyor.

17/12/2021 10:42
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TAGS: Real Madrid
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