Real Madrid'den Arda Güler için transfer kararı

Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euroya transfer ettiği Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yeni takımıyla uzun süre maça çıkamamıştı.

Real Madrid formasıyla ilk kez İspanya Kral Kupası 3. tur maçında Arandina'ya karşı boy gösteren Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 59 dakika sahada kalmıştı.

Arda Güler ikinci maçında ise İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e karşı forma giymişti.

112. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler 8 dakika süre alabilmişti.

Real Madrid ile henüz LaLiga'da forma şansı bulamayan Arda Güler; Rayo Vallecano, Mallorca ve Almeria müsabakalarının kadrosunda yer alsa da süre alamamıştı.

Öte yandan İspanyol basınından Sport, Arda Güler'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Habere göre Real Madrid, Arda Güler'i sezon sonuna kadar bir takıma kiralamayı planlıyor.

Ancelotti'nin hamle oyuncusu olarak Arda Güler'den ziyade Brahim ve Joselu'yu kullandığı haber detayında yer aldı.