Real Madrid'den ayrılan Isco'nun yeni adresi belli oldu
07/08/2022
1 Temmuz tarihinde Real Madrid'le sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine yeni takım arayan Isco, La Liga'da kaldı.
İspanyol orta saha oyuncusu Sevilla ile prensip anlaşmasına vardı. Sevilla kulübü anlaşmayı duyurdu.
30 yaşındaki Isco, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sözleşme oyuncuya yapılan sağlık kontrollerinin ardından 8 Ağustos Pazartesi günü imzalanacak.
İspanya Milli takımı oyuncusu, Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı.
Isco, geçen sezon Real Madrid formasıyla 17 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.