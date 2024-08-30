Real Madrid'den ikinci puan kaybı

LaLiga'da 3. hafta mücadelesinde Las Palmas, sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 5. dakikada Moleiro ve 69. dakikada Vinicius Jr. (P)'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid ikinci lig maçında puan kaybı yaptı. Real Madrid 5 puana yükseldi. Las Palmas ise 2. beraberliğinin ardından 2 puana yükseldi.

ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA GİRDİ

Milli oyuncu Arda Güler maçın 63. dakikasında oyuna dahil oldu. Arda 69. dakikada Vinicius'un gole çevirdiği penaltıyı takımına kazandıran oyuncu oldu.

Real Madrid 4. haftada sahasında Real Betis ile karşılaşacak. Las Palmas ise aynı haftada Alaves'e konuk olacak.