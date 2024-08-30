Real Madrid'den ikinci puan kaybı
LaLiga'da 3. hafta maçında Las Palmas ile Real Madrid karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Real Madrid 2. lig maçında puan kaybı yaptı. Arda Güler 63. dakikada oyuna girdiği maçta takımına penaltı kazandırdı.
30/08/2024
LaLiga'da 3. hafta mücadelesinde Las Palmas, sahasında Real Madrid'i konuk etti.
Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 5. dakikada Moleiro ve 69. dakikada Vinicius Jr. (P)'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid ikinci lig maçında puan kaybı yaptı. Real Madrid 5 puana yükseldi. Las Palmas ise 2. beraberliğinin ardından 2 puana yükseldi.
ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA GİRDİ
Milli oyuncu Arda Güler maçın 63. dakikasında oyuna dahil oldu. Arda 69. dakikada Vinicius'un gole çevirdiği penaltıyı takımına kazandıran oyuncu oldu.
Real Madrid 4. haftada sahasında Real Betis ile karşılaşacak. Las Palmas ise aynı haftada Alaves'e konuk olacak.30/08/2024 10:03