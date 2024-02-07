Real Madrid'den stoper hamlesi: Lille'in genç yıldızı listede

LaLiga'da liderliğini sürdüren Real Madrid, gelecek sezonun Transfer çalışmalarına da devam ediyor.



Ara transferde kadrosuna takviye yapmayan Real Madrid, yeni sezonda defans hattını güçlendirmek istiyor.



Real Madrid'in listesinde ilk sırada Lille'in 18 yaşındaki stoperi Leny Yoro yer alıyor.

LILLE'İN PLANI 60 MİLYON EURO

Marca'da yer alan haberde Real Madrid'in stoper transferi için belirlediği ilk isim olan Leny Yoro için Lille'in 60 milyon euro talep edebileceği ifade edldi.



Yoro'yu Paris Saint Germain'in de daha önce kadrosuna katmak istediği ancak kulüpler anlaşamadığı için kaydedildi.

LENY YORO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lille altyapısından yetişen Leny Yoro, bu sezon 26 maçta süre aldı.



18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.



Yoro, Frans U18 ve U17 Milli Takımı'nda ise toplam 6 maçta süre aldı.