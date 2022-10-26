Real Madrid'e Leipzig şoku

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Leipzig, Real Madrid'i konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Daniele Orsato yönetti.

Müsabaka, 3-2'lik Leipzig üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Gvardiol, Nkunku ve Werner kaydetti.

Eflatun-beyazlılar adına Vinicius Junior ve Rodrygo'nun (p) golleri puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Leipzig, bitime bir hafta kala grupta 2. sıraya yükseldi.

10 puanlı ve gruptan çıkmayı garantilemiş Real Madrid ise liderliğini sürdürdü.

Grupta oynanan bir diğer maçta Celtic sahasında Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı. İskoç ekibi Avrupa'ya veda ederken Shakhtar Donetsk Devler Ligi'ne kalmak için son maçta Leipzig'i yenmeye çalışacak.

Bu habere tepkiniz:



26/10/2022 09:59