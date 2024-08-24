Real Madrid'i yıkan sakatlık sonrası Arda Güler kararı

Real Madrid, Jude Bellingham'ın sağ plantar kasında sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

20 yaşındaki İngiliz futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Marca'da yer alan habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruyor.

Bu isimlerden biri Luka Modric, diğeri ise Arda Güler.

Milli futbolcu Arda Güler, Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası Real Madrid'de formayı alabilecek en güçlü aday olarak gösterildi.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 2 maça çıktı.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 dakika süre alabildi.