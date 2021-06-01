Real Madrid'in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oluyor

İspanyol devi Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yolların ayrılması sonrası yapılan görüşmeler sonucunda şimdilerde Everton'ı çalıştıran Carlo Ancelotti'yi takımın başına getirme kararı alındı. Real Madrid'in 2013-15 yılları arasında da takımda görev alan Ancelotti'ye yönelik kararının kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

İspanyol devi Real Madrid, Zinedine Zidane'ın istifası sonrası yeni teknik direktör adına görüşmelerine hız vermişti. Yapılan görüşmeler sonucunda takımın yeni teknik direktörü olarak Carlo Ancelotti'nin belirlendiği belirtildi.

Marca'nın haberinde Ancelotti konusunda anlaşma sağlayan Real Madrid'in yeni sezon çalışmaları adına geç kalmak istemediği ve İtalyan teknik adam ile sağlanan anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı aktarıldı.

Everton'ı çalıştırıyor olsa da Ancelotti'nin Real Madrid'den ayrıldıktan sonra takıma olan bağlılığını açıklamaları ile sürekli gösterdiği ifade edilmekte. Daha önce 2013-15 yılları arasında Real Madrid'de görev yapan Carlo Ancelotti; 2013-14'te UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nı takımına kazandırırken 2014'te UEFA Süper Kupa ve 2014 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri de yaşamıştı.

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01/06/2021 18:00