Real Sociedad ilk galibiyetini deplasmanda aldı

Şampiyonlar LigiD Grubu'nda, Real Sociedad deplasmanda RB Salzburg'u 2-0 yendi ve grupta ilk galibiyetini aldı.

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04/10/2023

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Real Sociedad ilk galibiyetini deplasmanda aldı

Şampiyonlar LigiD Grubu'nda, Real Sociedad deplasmanda RB Salzburg'u 2-0 yendi ve grupta ilk galibiyetini aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci grup maçları bugün başladı. Günün ilk maçında RB Salzburg ve Real Sociedad, Red Bull Arena'da karşılaştı.

Konuk takım ilk yarıda attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Real Sociedad'ın gollerini 7. dakikada Oyarzabal ve 27. dakikada Mendez kaydetti.

İspanyol ekibi puanını 4 yaparken, RB Salzburg 3 puanda kaldı.

04/10/2023 09:24
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TAGS: Real Sociedad
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