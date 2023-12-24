Rebecca Welch Premier Lig tarihine geçti
İngiltere Premier Lig'de Fulham ve Burnley arasında oynanan maçı yöneten Rebecca Welch, lig tarihinde bir maçı yöneten ilk kadın hakem oldu.
24/12/2023
Premier Lig'in 18. haftasında Fulham ve Burnley karşı karşıya geldi.
Craven Cottage'da oynanan karşılaşmayı Rebecca Welch yönetti.
Welch, böylece Premier Lig tarihinde bir maçı yöneten ilk kadın Hakem oldu.
Bu sezon Championship'te 4 maçta görev yapan Rebecca Welch, İngiltere 3. ve 4. liglerinde de görev aldı.