Rebecca Welch Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'de Fulham ve Burnley arasında oynanan maçı yöneten Rebecca Welch, lig tarihinde bir maçı yöneten ilk kadın hakem oldu.

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24/12/2023

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Rebecca Welch Premier Lig tarihine geçti


Premier Lig'in 18. haftasında Fulham ve Burnley karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'da oynanan karşılaşmayı Rebecca Welch yönetti.

Welch, böylece Premier Lig tarihinde bir maçı yöneten ilk kadın Hakem oldu.

Bu sezon Championship'te 4 maçta görev yapan Rebecca Welch, İngiltere 3. ve 4. liglerinde de görev aldı.

24/12/2023 11:04
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TAGS: Rebecca Welch, Premier Lig
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