Rebecca Welch Premier Lig tarihine geçti

Premier Lig'in 18. haftasında Fulham ve Burnley karşı karşıya geldi.



Craven Cottage'da oynanan karşılaşmayı Rebecca Welch yönetti.



Welch, böylece Premier Lig tarihinde bir maçı yöneten ilk kadın Hakem oldu.



Bu sezon Championship'te 4 maçta görev yapan Rebecca Welch, İngiltere 3. ve 4. liglerinde de görev aldı.

Bu habere tepkiniz:

