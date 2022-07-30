Recep Çoçuk'un ölüm nedeni belli oldu!

Yenierenköy’de sakin 68 yaşındaki Recep Çoçuk'un ölüm nedeni belirlendi.

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30/07/2022

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Recep Çoçuk'un ölüm nedeni belli oldu!

Yenierenköy’de sakin 68 yaşındaki Recep Çoçuk'un ölüm nedeni belirlendi.

Polisten yapılan açıklamaya göre: 27.07.2022 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yenierenköy’de sakin Recep ÇOÇUK (E-68)’un, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonuc olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

30/07/2022 10:58
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TAGS: Yenierenköy’de sakin 68 yaşındaki Recep Çoçuk, ölüm, nedeni,
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