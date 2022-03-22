Recep İvedik 7 için hazırlıklara başladı

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu Recep İvedik serisinin 7. filmi için hazırlıklara başladığını duyurdu.

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22/03/2022

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Recep İvedik 7 için hazırlıklara başladı

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar (41), seri filmi olan ‘Recep İvedik’in 7'ncisi için hazırlıklara başladı. 

Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla paylaştı. 

Komedyen, videoyu "Geliyor gelmekte olan, Recep geliyor" notuyla yayınladı.

Ünlü oyuncu, senaryosunu yazmaya başladığı 'Recep İvedik 7' filmi hakkında duyurusunu, bilgisayar ekranını göstererek yaptı.

22/03/2022 09:19
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TAGS: Recep İvedik,
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