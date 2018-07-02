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Recep Tayyip Erdoğan, Hala Sultan Camii Açılışına Katılacak

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02/07/2018

Recep Tayyip Erdoğan, Hala Sultan Camii Açılışına Katılacak
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Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapacak. Erdoğan, KKTC’de, Edirne’deki Selimiye Camii’nden esinlenilerek, yapılan Hala Sultan Camii’nin açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyaretinde, Haspolat bölgesinde, 2013 yılında yapımına başlanan Hala Sultan Camii’nin açılışına katılacak. Edirne’deki Selimiye Camii’nden esinlenilerek, yapılan cami, KKTC’nin de simgesi haline geldi. 37 bin metrekare alana ve 4 minareye sahip camide, 6 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

DHA

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TAGS: Recep Tayyip Erdoğan, Hala Sultan Camii
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